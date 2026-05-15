La eólica impulsa 13 nuevos aerogeneradores en Tosos

La transición energética sigue avanzando a buen ritmo en el Campo de Cariñena. El Ayuntamiento de Tosos ha confirmado que Forestalia continúa trabajando en la instalación de 13 nuevos aerogeneradores en el término municipal, una actuación que sumará una potencia conjunta de 77,9 megavatios, y que sitúa a la localidad como uno de los grandes referentes de la generación renovable en la comarca.

Las nuevas máquinas se enmarcan en los parques eólicos Henar II, Henar III y Canteras IV, tres infraestructuras que extenderán su huella por varios municipios de la zona, aunque será Tosos el que concentre prácticamente la mitad de las turbinas previstas en estos. Este reparto refuerza el peso específico de la localidad en el mapa energético de la comarca y en la apuesta autonómica por las renovables.

Desde el consistorio se valora muy positivamente el ritmo alcanzado en la tramitación administrativa. Fuentes municipales destacan la agilidad con la que se han concedido las licencias y la fluidez en la coordinación con la compañía promotora, dos elementos que, a juicio del ayuntamiento, han resultado determinantes para que los plazos se vayan cumpliendo, y para que los trabajos puedan ejecutarse de forma ordenada. Esta sintonía institucional, subrayan, permite afrontar con garantías la implantación de unas infraestructuras de notable envergadura técnica.

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Uno de los aspectos que más destaca el consistorio de Tosos es el retorno económico directo que estas instalaciones van a suponer para las arcas municipales. La recaudación derivada de impuestos como el ICIO permitirá al ayuntamiento de la localidad abordar grandes proyectos de reforma que, en condiciones normales, resultarían inasumibles para un municipio de las dimensiones de Tosos.