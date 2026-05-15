Los escolares presencian la suelta de linces ibéricos

En noviembre de 2022, en las primeras reuniones en el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva para conversar sobre la posible reintroducción del lince ibérico en el valle del Huerva hubo una buena sintonía entre municipios y los diversos sectores implicados.

El presidente Jorge Azcón, junto a los niños de los colegios de Villanueva y Tosos. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Centro de Interpretación de Villanueva se realizó la petición expresa de que, si finalmente el valle del Huerva era el lugar elegido, los niños del colegio pudieran ser los espectadores de excepción de un hecho tan extraordinario y bonito para este entorno natural.

El deseo se cumplió, y el pasado 17 de marzo, con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, los niños y niñas de los colegios de Villanueva de Huerva y Tosos fueron invitados a la Finca Acampo Armijo de Torrecilla de Valmadrid para presenciar la suelta de Windtail y Winx, la primera pareja de linces ibéricos que comienzan este ilusionante proyecto.

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Estos dos ejemplares han permanecido un mes en el cercado de aclimatación, un recinto de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura diseñado para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza del conejo, principal presa de la especie. Ahora, ya libres, buscarán acomodo en la zona y han sido sustituidos dentro del cercado por otros dos nuevos linces: Worbi y Waka.