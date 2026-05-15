Fedivalca impulsa el desarrollo rural en la Feria Valga

La Feria Valga volvió a consolidarse un año más como una de las citas de referencia para Valdejalón, y como es habitual, Fedivalca, Grupo de Acción Local encargado de la gestión de las ayudas Leader, estuvo presente para dar visibilidad al trabajo que se desarrolla en el territorio a lo largo de todo el año.

El restaurante Aires de Aragón llevó a cabo un ‘showcooking’ con productos locales. / SERVICIO ESPECIAL

La participación de Fedivalca en la feria se enmarca en su compromiso constante por acercar el programa Leader a la ciudadanía, mostrando su impacto real en el desarrollo económico, social y territorial de los municipios de Valdejalón y Campo de Cariñena.

Desde su estand, Fedivalca realizó una labor informativa. / SERVICIO ESPECIAL

Charla sobre la PAC y desarrollo rural

Previamente a la celebración de la Feria Valga de Épila, y dentro del programa de las charlas de San Isidro Labrador, Fedivalca contó con la destacada visita de Carlos Calvo García, director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón.

Durante su intervención, titulada PAC y territorio: estrategias para el desarrollo rural, Carlos Calvo abordó la situación actual de la Política Agraria Común (PAC) y los retos de futuro a los que se enfrenta, analizando posibles modificaciones y las distintas visiones existentes.

Asimismo, el director general puso en valor otras ayudas destinadas al medio rural, subrayando de manera especial la importancia del papel que desempeñan los Grupos de Acción Local, como Fedivalca, en el impulso y la dinamización del territorio, apoyando proyectos que generan oportunidades, fijan población y fortalecen la economía local.

Promoción del producto local

Además de la labor informativa, Fedivalca organizó una actividad dentro del programa de la Feria Valga y enmarcada en el proyecto Pon Aragón en tú mesa, reforzando su apuesta por la promoción del producto local y de proximidad.

Entre las 11.30 y las 12.30 horas, el restaurante Aires de Aragón llevó a cabo un showcooking con productos del territorio, una iniciativa pensada para poner en valor la calidad y el potencial de la producción agroalimentaria local.

Durante la actividad se elaboró un arroz aragonés, en el que los protagonistas fueron ingredientes de la zona como la longaniza, el pollo, el ajo y diversas verduras, entre ellas cebolla, pimiento verde y pimiento rojo, todo ello acompañado de aceite de oliva virgen extra de producción local. Una combinación que destacó por su sabor y autenticidad, reflejando la fuerza de los productos del territorio.

Con su presencia tanto en las charlas previas como en la Feria Valga, Fedivalca reafirma su papel como agente clave en el desarrollo rural, acercando el programa Leader a la ciudadanía y poniendo en valor los recursos, el talento y los proyectos que contribuyen al futuro de Valdejalón y Campo de Cariñena.