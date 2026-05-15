MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
Finalizan los trabajos de mejora en los caminos rurales de Longares
La Crónica del Campo de Cariñena
Los trabajos de conservación y mejora en los caminos rurales del término municipal de Longares, a cargo de la maquinaria del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación de Zaragoza, finalizaron el 17 de abril.
Estas labores, que comenzaron a mediados de enero, se han desarrollado de forma intermitente y no al ritmo deseado desde el consistorio longarino, ante las continuas lluvias de los primeros meses del año, que dificultaron las labores.
Esta actuación fue solicitada por el Ayuntamiento de Longares a la institución provincial tras las intensas lluvias que cayeron el 28 de septiembre del año pasado, a raíz de un episodio de tormentas en varios municipios de la provincia, por lo que se acumularon solicitudes de bastantes ayuntamientos que se están atendiendo paulatinamente desde la institución provincial.
La máquina motoniveladora de la DPZ ha realizado un trabajo exhaustivo en los caminos que se encontraban en peor estado, lo cual va a venir muy bien a todos los agricultores longarinos para su día a día, con los caminos rurales ya en buenas condiciones. Por ello, desde el consistorio se emitió un bando rogando que, tras los días de lluvia, no se circule por los caminos que sean blandos para conservarlos y no destruir los arreglos realizados, y que así los caminos se mantengan en buen estado el mayor tiempo posible.
Colaboración DPZ y ayuntamientos
Hay que recordar que, según el convenio marco de colaboración entre la DPZ y los ayuntamientos de la provincia para la encomienda de gestión de obras y actuaciones a realizar en los caminos y vías rurales de los mismos, el consistorio corre con los cargos del combustible de la maquinaria, así como con la contratación de la persona que guía y acompaña a la misma por el término municipal durante toda la jornada.
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