ESPACIOS PÚBLICOS
Flores y plantas embellecen Aladrén
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aladrén celebró recientemente una nueva edición de la iniciativa Embellece Aladrén, una actividad que busca implicar a vecinos y vecinas en el cuidado y mejora estética del municipio mediante la colocación de flores y plantas en balcones, fachadas y espacios exteriores.
Durante la jornada se entregaron dos plantas gratis por vecino, ofreciendo también la posibilidad de adquirir nuevas variedades para continuar decorando distintos rincones del pueblo.
Además, se colocaron maceteros y elementos florales en diferentes zonas del municipio, contribuyendo a crear una imagen más cuidada y acogedora de Aladrén de cara a la primavera y al aumento de visitantes durante estas fechas.
Desde el ayuntamiento se agradece la colaboración y participación vecinal en esta iniciativa, que año tras año contribuye a mantener y mejorar la imagen del municipio gracias a la implicación de sus habitantes y al compromiso colectivo por cuidar el entorno urbano.
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