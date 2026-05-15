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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Habilitada la lista de viviendas de alquiler en Cariñena

Los interesados en acceder a las viviendas públicas de alquiler ya pueden inscribirse.

Los interesados en acceder a las viviendas públicas de alquiler ya pueden inscribirse. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Cariñena

Las personas interesadas en acceder a las viviendas públicas de alquiler situadas en la calle Arrabal Alto nº 6 (bloque B) de Cariñena ya pueden inscribirse en la nueva lista de espera habilitada por la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).

El procedimiento entra ahora en una nueva fase en la que los inmuebles disponibles pasarán a adjudicarse por orden de inscripción, manteniéndose abierto el acceso para nuevas solicitudes conforme se vayan realizando las adjudicaciones.

Como principal novedad respecto a la convocatoria inicial, desaparece el criterio de prioridad por empadronamiento en Cariñena o en la comarca, aunque se mantienen el resto de condiciones establecidas inicialmente.

Para poder optar a estas viviendas será necesario tener nacionalidad española, comunitaria o residencia legal en España, ser mayor de edad o persona emancipada y que al menos uno de los miembros de la unidad de convivencia esté empadronado en Aragón, entre otros criterios.

Las viviendas cuentan con superficies útiles de entre 38 y 67,55 m2, con una o dos habitaciones. Se entregan sin amueblar, aunque con la cocina equipada.

Todas ellas incluyen además plaza de garaje y trastero, con alquileres mensuales que oscilan entre 255 y 435 euros, dependiendo de las características de cada inmueble.

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Además, el número de ocupantes permitidos varía entre dos y cuatro personas según el tipo de vivienda elegido.

Información e inscripción

Las personas interesadas pueden consultar toda la información del procedimiento, así como acceder a la inscripción en la lista de espera y a los planos y fotografías de los inmuebles, a través de la web de Suelo y Vivienda de Aragón.

También pueden realizar consultas en el correo electrónico info@svaragon.com o en el teléfono 976 20 49 30.

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