Habilitada la lista de viviendas de alquiler en Cariñena

Las personas interesadas en acceder a las viviendas públicas de alquiler situadas en la calle Arrabal Alto nº 6 (bloque B) de Cariñena ya pueden inscribirse en la nueva lista de espera habilitada por la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).

El procedimiento entra ahora en una nueva fase en la que los inmuebles disponibles pasarán a adjudicarse por orden de inscripción, manteniéndose abierto el acceso para nuevas solicitudes conforme se vayan realizando las adjudicaciones.

Como principal novedad respecto a la convocatoria inicial, desaparece el criterio de prioridad por empadronamiento en Cariñena o en la comarca, aunque se mantienen el resto de condiciones establecidas inicialmente.

Para poder optar a estas viviendas será necesario tener nacionalidad española, comunitaria o residencia legal en España, ser mayor de edad o persona emancipada y que al menos uno de los miembros de la unidad de convivencia esté empadronado en Aragón, entre otros criterios.

Las viviendas cuentan con superficies útiles de entre 38 y 67,55 m2, con una o dos habitaciones. Se entregan sin amueblar, aunque con la cocina equipada.

Todas ellas incluyen además plaza de garaje y trastero, con alquileres mensuales que oscilan entre 255 y 435 euros, dependiendo de las características de cada inmueble.

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Además, el número de ocupantes permitidos varía entre dos y cuatro personas según el tipo de vivienda elegido.