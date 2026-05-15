Los jóvenes Scouts de Aragón se dan cita en Muel

Como un torrente incesante de jóvenes uniformados que tiñó de azul la localidad, el 18 y 19 de abril la organización Scouts de Aragón (ASDE) celebró su tradicional concentración de San Jorge, su patrón, en Muel. «Es la actividad más importante de la asociación», puntualizan los organizadores de la cita. De hecho, en el programa de esta concurrida acampada participaron un total de 16 grupos de los 20 que la forman: El Rabal, Impeesa, Cachimalla... «Nada menos que 965 scouts, de 6 a 21 años, y un grupo de coordinación de 22 mayores. En total, 987 personas».

Tal y como cabía prever, fue un fin de semana repleto de actividades «recreativas, educativas, de carácter medioambiental y de puesta en práctica de los valores de la propia organización, en sintonía con los objetivos de Scouts de Aragón», según sus organizadores. Objetivos que incluyen: «desde relacionarse con integrantes de otros grupos scouts de la Comunidad a impulsar la imagen del escultismo en Muel, favorecer al comercio local proveyéndonos de todos los productos de consumo posibles en la propia localidad, o realizar actividades respetuosas con el medio ambiente: el transporte colectivo en autobuses, minimizando así el número de vehículos necesarios, la recogida selectiva de residuos…», desgranan.

La zona de acampada acondicionada a propósito por el ayuntamiento en el entorno de las piscinas municipales tardó apenas en tomar forma entre la vegetación. Aun así, sin apenas tiempo para dejar a buen recaudo sus mochilas e impedimenta, el mismo sábado, las unidades denominadas Castores y Lobatos, los más pequeños, y las de jóvenes, Tropa y Extensión, protagonizaron una actividad en el Taller Escuela Cerámica de Muel, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Las aulas del centro cobijaron a más de 450 ávidos alfareros de circunstancias que siguieron atentos las pautas de los monitores del centro. Una segunda oleada, de casi 300 jóvenes, deambuló por sus salas de exposición para sumergirse en los detalles de la cerámica local de diferentes épocas.

Tras un almuerzo reparador, una vez concluido el montaje de las instalaciones imprescindibles, la marea de jóvenes se desplazó a la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Fuente para un breve acto inaugural que contó con la presencia de Israel Remón, alcalde de la villa, y de miembros de su junta de gobierno. A partir de ese momento, los jóvenes se dispersaron por prácticamente todos los rincones de Muel para cumplir sus respectivos programas de actividades. Tras la cena por grupos y las consabidas veladas o actividades por secciones, a las 23:00 horas el silencio ya reinó en la zona.

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Al día siguiente, tras la gimnasia, el aseo matutino y la recogida del campamento, las secciones se desplegaron por la localidad con distintas iniciativas, asistir a la eucaristía en el templo parroquial, llenando su aforo al completo para sorpresa de los fieles habituales, o limpiar un tramo de la senda a orillas del Huerva, que discurre hasta la localidad vecina de Mezalocha, particularmente castigada por las últimas crecidas. En el desarrollo de esta iniciativa de compromiso con el pueblo de acogida contaron con el apoyo desinteresado de dos guías locales de excepción, expertos conocedores de los entresijos de la senda y de su entorno: Faustino García y Eduardo Aliaga.