Lectura en pijama para celebrar el Día de la Mujer

El 9 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, celebramos la I Maratón de libros en nuestro cole. Durante todo el día, los alumnos del CEIP Diego Escolano vinimos en pijama y transformamos las aulas en lugares súper acogedores: hicimos cuevas con mantas y cojines donde pudimos disfrutar de la lectura.

Leímos un montón de libros. Algunos eran de la nueva biblioteca que nos ha regalado el ayuntamiento y otros los trajimos de casa. Además, vino un cuentacuentos llamado Javi que nos contó historias muy interesantes de libros escritos por mujeres. Como no podía faltar, las madres del AMPA nos trajeron chocolate caliente y torta, ¡y estaba todo riquísimo!

También dejamos volar nuestra imaginación escribiendo historias creativas y redactamos cartas para nuestras heroínas: madres, abuelas, hermanas, amigas… personas muy importantes para nosotros.

Antes de irnos a casa, compartimos momentos de lectura con los más pequeños del cole, que se lo pasaron genial. Y para terminar el día, leímos un discurso y las profes nos regalaron unos marcapáginas muy bonitos para animarnos a seguir leyendo.

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