El legado de Juan Altamiras sigue vivo

Alfamén acogió las segundas jornadas formativas Juan Altamiras, una iniciativa para poner en valor la figura y el legado gastronómico del fraile y cocinero aragonés Raimundo Gómez vinculado a la localidad por su pseudónimo Altamiras.

Bajo el título Nuevo arte de cocina en los lugares de Juan Altamiras, el proyecto ofreció una masterclass impartida por Jorge Gil, cocinero y profesor de la Escuela de Hostelería de Huesca, y reconocido experto en la obra culinaria de Altamiras, que ofreció la elaboración de dos platos que fueron degustados por todos los asistentes.