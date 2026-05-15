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JORNADAS GASTRONÓMICAS EN ALFAMÉN

El legado de Juan Altamiras sigue vivo

El cocinero Jorge Gil impartió una ‘masterclass’.

El cocinero Jorge Gil impartió una ‘masterclass’. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

Alfamén acogió las segundas jornadas formativas Juan Altamiras, una iniciativa para poner en valor la figura y el legado gastronómico del fraile y cocinero aragonés Raimundo Gómez vinculado a la localidad por su pseudónimo Altamiras.

Bajo el título Nuevo arte de cocina en los lugares de Juan Altamiras, el proyecto ofreció una masterclass impartida por Jorge Gil, cocinero y profesor de la Escuela de Hostelería de Huesca, y reconocido experto en la obra culinaria de Altamiras, que ofreció la elaboración de dos platos que fueron degustados por todos los asistentes.

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