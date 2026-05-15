JORNADAS GASTRONÓMICAS EN ALFAMÉN
El legado de Juan Altamiras sigue vivo
La Crónica del Campo de Cariñena
Alfamén
Alfamén acogió las segundas jornadas formativas Juan Altamiras, una iniciativa para poner en valor la figura y el legado gastronómico del fraile y cocinero aragonés Raimundo Gómez vinculado a la localidad por su pseudónimo Altamiras.
Bajo el título Nuevo arte de cocina en los lugares de Juan Altamiras, el proyecto ofreció una masterclass impartida por Jorge Gil, cocinero y profesor de la Escuela de Hostelería de Huesca, y reconocido experto en la obra culinaria de Altamiras, que ofreció la elaboración de dos platos que fueron degustados por todos los asistentes.
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