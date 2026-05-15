CALENDARIO DE RUTAS HASTA JUNIO
Las marchas senderistas continúan a buen ritmo
La Crónica del Campo de Cariñena
Mezalocha, Villanueva de Huerva, Aguilón y Muel han sido las localidades protagonistas de las rutas senderistas celebradas entre finales de marzo, abril y los primeros días de mayo.
La climatología marcó buena parte de las jornadas, con la lluvia y el viento como protagonistas inesperados en la mayoría de las citas, salvo en Aguilón, donde los asistentes pudieron disfrutar de una jornada soleada y de unas condiciones ideales para la práctica del senderismo.
Las actividades continuarán durante las próximas semanas con nuevas citas programadas en Vistabella, el próximo 17 de mayo, y en Aladrén, el 31 de mayo. Y llegarán a Aguarón el 7 y a Tosos el 14 de junio, respectivamente.
Uno de los momentos más emotivos de esta edición tuvo lugar en Muel, donde se rindió homenaje a Jesús Pe por su dedicación y compromiso con el proyecto senderista durante tantos años. Sus hijas, Elena e Isabel, junto a su esposa Mercedes, recogieron una placa realizada en cerámica que fue entregada por el concejal de Deportes en nombre del Ayuntamiento de Muel.
Jesús Pe fue durante años la persona encargada de diseñar muchas de las rutas de Muel que posteriormente han disfrutado los participantes, además de guiar numerosos recorridos. Personas como Jesús representan el verdadero corazón de este proyecto, haciendo posible, con su esfuerzo y dedicación, el desarrollo y continuidad de las rutas senderistas.
Estas actividades continúan consolidándose como una propuesta deportiva y turística que fomenta la convivencia, el conocimiento del entorno natural y la promoción de hábitos de vida saludables.
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