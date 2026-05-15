Mezalocha arregla los caminos rurales

Desde el 8 de abril, se está realizando una intensa actividad de arreglo de caminos agrícolas en todo el término de Mezalocha, dado que su permanente uso por maquinaria pesada, sumados los efectos de las últimas y abundantes lluvias, obligan a hacer un mantenimiento periódico de todos ellos.

Este esperado y muy bien recibido servicio se lleva a cabo con una motoniveladora y un camión, aportados por la Diputación de Zaragoza, y el ayuntamiento sólo tiene que contribuir con el gasóleo consumido por las máquinas y la presencia de un trabajador municipal para que indique al maquinista los caminos a reparar, y evitar, de esta forma, el daño en las fincas colindantes.

Aunque las actuaciones se están desarrollando por todo el término, se incide especialmente en los caminos muy afectados por las tormentas, que dan acceso al vecino Jaulín. Particularmente preocupante es la situación de los ribereños del río Huerva, cuyo estado de abandono resulta ya insostenible. Enterrados y cubiertos por una vegetación incontrolada, estos márgenes son arrastrados una y otra vez por las crecidas, debido a la falta de cauces limpios y correctamente mantenidos por donde el agua pueda discurrir con normalidad, como sucedía tradicionalmente. Esta dejadez provoca inundaciones y daños continuos en los caminos colindantes, agravando el deterioro del entorno. En las áreas más afectadas se ha optado por compactar el terreno con zahorra como medida de contención y estabilización.

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Desde el Ayuntamiento de Mezalocha agradecen el trabajo desarrollado y el servicio tan eficaz y necesario que se brinda desde la Diputación de Zaragoza, y que «con nuestros propios medios sería, cuando menos, bastante complicado de realizar».