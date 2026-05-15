JORNADA FESTIVA
Muel vive un multitudinario San Jorge con libros y música
Miguel Bertojo
Los actos de un día tan señalado como el de San Jorge de Muel comenzaron con rigurosa puntualidad a las 11.00 horas, al son un año más de los tambores, las potentes dulzainas, todo un estandarte sonoro de Aragón, y las gaitas de boto de los integrantes del grupo La Quinta del Sordo.
En un ambiente de festejo y, a la vez, de afirmación del hecho diferencial que representa Aragón en el estado español, pequeños y adultos recorrieron alborozados la villa precedidos por los clásicos gigantes y cabezudos, desde la plaza de España hasta la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Fuente.
Entre las 12.00 y las 14.00, los concurrentes a la cita asistieron a las diferentes actividades para todos los públicos organizadas a propósito: desde la lectura de fragmentos literarios, una iniciativa promovida por el club de lectura Mucho más que libros, a una sesión de juegos infantiles tradicionales; al concurso de dibujo, organizado por el AMPA del CRA Orba, o al anuncio del relato ganador del I Concurso de Relato, impulsado por la biblioteca de la localidad.
El programa de la jornada dio paso a la tradicional comida de hermandad en un parque particularmente verde este año. Eso sí, tras conocerse el veredicto del jurado que premió al mejor de los ranchos cocinados para la ocasión, constituido por los integrantes de La Quinta del Sordo. Al concluir el más que multitudinario convite de peñas, grupos familiares o grupos de amigos que, como era de prever, llenaron prácticamente todo el espacio disponible, a las 16.00 horas el grupo local Espacio Musical, en formato big band, amenizó la sobremesa con un repertorio especialmente jaleado por todos los asistentes al improvisado concierto.
Los libros, de nuevo protagonistas
En colaboración con el Ayuntamiento de Muel, el club de lectura puso en marcha la tercera edición de su cita con los libros, iniciando así el programa de la festividad, tras las lecturas de pequeños fragmentos de diferentes obras.
Del Génesis, el libro de los libros, a La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca; de Orgullo y prejuicio de Jane Austin, a El principito de Saint Exupery, o Pinocho de Carlo Collodi…, el público identificó ya fuera el título de la obra o su autor (a), pugnando brazo en alto para recibir como premio una planta florida y alguno de los ejemplares que regularmente expurga la biblioteca. El acto dejó patente una vez más que los muelenses leen con cierta fruición.
También ligado a la exaltación de la lectura y la actividad literaria, el jurado del I Concurso de relatos sobre el amor promovido por la biblioteca municipal de Muel declaró ganadora a La luz heredada, escrito por la narradora local Pilar Gil. Un relato tan conmovedor como sanador, que restaña las heridas del silencio y la represión que siguieron al levantamiento militar de 1936, de tan infausto recuerdo.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial
- El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Diario de un profesor de Aragón en una salida extraescolar: 'Si para ellos el tiempo libre es descanso, para nosotros también es preocupación
- La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
- La Aemet confirma el regreso del calor a Zaragoza: últimos días de lluvia y subidón abrupto de las temperaturas