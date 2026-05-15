SEMANA SANTA EN VISTABELLA
El municipio recuerda antiguas costumbres
La Crónica del Campo de Cariñena
Vistabella
La Semana Santa volvió a celebrarse en Vistabella con el recogimiento y la devoción característicos de estas fechas. Estas celebraciones permiten además recordar antiguas costumbres del pueblo, como la tradicional subida de la procesión del Viernes Santo hasta la ermita de Santa Quiteria, acompañada antiguamente por la quema de aliagas encendidas al paso de la Virgen de la Dolorosa.
Las llamas, el humo, el sonido de carracas y matracas y el silencio de los vecinos creaban una atmósfera especialmente sobrecogedora que muchos todavía recuerdan con emoción. Tradiciones desaparecidas hace décadas pero que continúan formando parte de la memoria colectiva de Vistabella.
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