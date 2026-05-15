Naturaleza y mujer rural en las Jornadas Botánicas

Aladrén, Vistabella y Paniza han sido este año los escenarios protagonistas de las II Jornadas Botánicas del Campo de Cariñena, celebradas los días 8, 9 y 10 de mayo.

Los vecinos de Paniza disfrutaron de esta actividad. / SERVICIO ESPECIAL

Las jornadas comenzaron en Aladrén con la participación de Mª Begoña García, investigadora científica del Departamento de Conservación de la Biodiversidad y Restauración de los Ecosistemas del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del que fue vicedirectora entre 2010 y 2017.

Jornadas Botánicas en Vistabella. / SERVICIO ESPECIAL

Especializada en la dinámica a largo plazo de especies de flora y hábitats, especialmente aquellos de interés comunitario, y en las interacciones entre plantas y animales, su investigación actual incluye la coordinación de una red de monitorización de tendencias poblacionales de plantas y modificaciones de hábitats en el noreste de España. Esta red abarca 180 especies, de las cuales 60 están amenazadas, 65 son alpinas y 70 son indicadoras del cambio climático.

Conferencia en Aladrén. / SERVICIO ESPECIAL

Su trabajo relaciona tendencias demográficas con rasgos biológicos, tamaños poblacionales, cambios en el paisaje y condiciones microclimáticas para evaluar mejor la vulnerabilidad futura de estas especies. Además, es coordinadora nacional de la Red Española de Investigación Ecológica a Largo Plazo (LTER-Spain), coordinadora de la Plataforma Interdisciplinar Ecobiodiv del CSIC y miembro del Comité Científico de Parques Nacionales. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano los diferentes proyectos que está desarrollando.

En Vistabella, los participantes recorrieron la futura Ruta Ambiental, disfrutando del paisaje y de las explicaciones de Roberto del Val y Juan Carlos Floria. A su regreso a la localidad, Beatriz Bertolín impartió un taller de acuarela en el que los asistentes aprendieron sobre orquídeas y sobre cómo plasmarlas en papel. Bertolín es técnico superior en Ilustración y Artes Gráficas, y cuenta con una interesante trayectoria artística ligada a su principal fuente de inspiración: la naturaleza.

Por la tarde, la protagonista fue Conchita Muñoz Ortega, especialista en orquídeas. Pertenece a Aefona (Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza), Asafona (Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza) y Ansar (Asociación Naturalista de Aragón). En 2014 publicó el libro Orquídeas de Aragón, una guía esencial para quienes desean acercarse a estas singulares plantas.

Es experta en la flora de la Península Ibérica y ha colaborado con el Real Jardín Botánico (CSIC). Además de esta guía, es conocida por su trabajo en ilustración botánica y por ser coautora de importantes obras sobre plantas medicinales y silvestres. Su enfoque destaca por su carácter práctico, facilitando que el público no especializado pueda identificar especies en el campo.

En Paniza, la protagonista fue María Moliner. Este año se celebra el 60 aniversario de la publicación de su obra más relevante, el Diccionario de uso del español. Por este motivo, los asistentes recorrieron la Ruta Ambiental que lleva su nombre en la localidad donde nació.

Además, disfrutaron de la exposición organizada por la Asociación Calasenda de Calatorao, en colaboración con Roberto del Val, vecinos de la localidad y el colegio del municipio, una muestra centrada en la figura de María Moliner y en el papel de las mujeres en el medio rural.

Para clausurar las jornadas, María Pinta impartió un taller de acuarela centrado en aves y mariposas. Su trabajo abarca distintos ámbitos relacionados con el diseño gráfico, la ilustración, la maquetación y las exposiciones.

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Con ello concluyeron unas jornadas en las que la naturaleza, el arte y el trabajo de las mujeres en el medio rural fueron los grandes protagonistas.