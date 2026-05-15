MÚSICA, TERRITORIO Y TRADICIÓN
El núcleo del Divino Festt será el 26 y 27 de junio
La Crónica del Campo de Cariñena
Divino Festt presentó el 17 de abril su segunda edición, una propuesta cultural que vuelve a situar a Cariñena como escenario de una experiencia que conecta música contemporánea, territorio y tradición. El acto tuvo lugar en La Fleur De L’Homme, en una jornada concebida también como una muestra del espíritu del festival, en un formato cuidado y experiencial. El acto contó con un DJ set de Ivanin y Ksas, una experiencia de coctelería de Key Guevara y la presentación a cargo de Zaragoza Sonora.
Divino sigue construyendo una identidad propia con una programación que vuelve a estructurarse en torno al ciclo de la vid, convirtiendo cada cita en una etapa de un mismo relato. Así, el festival plantea un recorrido cultural que enlaza creación contemporánea, paisaje, comunidad y celebración, reforzando su vínculo con el territorio desde una mirada actual.
El núcleo central del proyecto llegará los días 26 y 27 de junio, con la cita principal de Divino Festt, en los que el festival reunirá a 18 artistas de la escena musical contemporánea, distribuidos en tres escenarios con programación desde las 19.00 horas hasta las 6.00. A ello se sumará una propuesta diurna el 26 de junio en la plaza de Cariñena, con un vermú musical que extenderá el ambiente del festival al casco urbano y reforzará su conexión con la vida local.
El cartel reúne nombres nacionales e internacionales, con una clara apuesta por la diversidad sonora, la vanguardia y el talento emergente. Forman parte del mismo: Hinds, Xavibo, Depresión Sonora, Sónica, Toldos Verdes, Big DDY, Donna, Juicy BAE, Enry K, Ultralágrima, Mercromina Club, Nico, La Carrera, Ivanin y Ksas, Fer AG, Seven Days, Capros y DJ Carlos Pérez.
Antes de la cita principal, la primera actividad de esta edición llegará el 21 de junio con La Divina Comedia, una propuesta escénica que trasladará el universo del festival al Teatro Olimpia de Cariñena. En esta ocasión, el humorista Miguel Miguel.
Envero para artistas emergentes
La tercera gran pata del proyecto será Envero, la propuesta más participativa del festival y una plataforma orientada al impulso de artistas emergentes.
En este caso, los participantes compartirán sus propuestas a través de TikTok y los seis más votados pasarán a semifinales. La semifinal se celebrará el viernes 17 de julio en Alfamén y la final tendrá lugar el sábado 18 de julio en Longares. El artista ganador, elegido por el público, obtendrá un puesto en el cartel oficial de Divino Festt 2027 y un caché de 1.000 euros.
Con todo ello, Divino Festt se reafirma como una experiencia cultural integral que combina música contemporánea, territorio, tradición, participación ciudadana y descubrimiento de nuevos talentos.
Para Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, «esta segunda edición de Divino Festt puede entenderse como una nueva añada: un proyecto que, al igual que el trabajo de nuestros viticultores, se construye con esfuerzo, dedicación y cuidado por los detalles. Esa continuidad es la que permite que la propuesta crezca y se consolide con identidad propia en Cariñena. Desde el ayuntamiento mantenemos un compromiso firme con la cultura como motor de desarrollo y cohesión», comenta.
Divino Festt conecta además de forma muy natural con el legado de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025, integrando música, paisaje y tradición vitivinícola desde una mirada actual que combina raíces y evolución. Es especialmente importante que las nuevas generaciones se acerquen a la cultura del vino, entendida no solo como tradición, sino también como un ámbito vivo, en constante transformación y con capacidad para generar oportunidades.
Las entradas, una de sus partes más innovadoras
El festival cuenta con un innovador modelo de acceso: no existen las entradas convencionales, sino el vino y la ginebra como eje central del evento.
De este modo, tanto los abonos como las entradas individuales se materializan en botellas. Los asistentes no deberán acudir con la botella, ya que, tras la compra, recibirán un código QR que les permitirá acceder al recinto. Posteriormente, podrán canjear dicho código en el punto de recogida habilitado.
El sistema se estructura en diferentes modalidades de acceso. Por un lado, el abono general Early Bird, limitado a las primeras 100 unidades, incluye una botella de ginebra Vinica por un precio de 36 euros. Cuando se hayan agotado estas primeras 100, la compra del abono general incluirá una botella de vino tinto Particular por 36 euros.
La entrada al cámping, con acceso durante dos días, también se asocia a una botella de vino tinto Particular por 19 euros. Las entradas de día, tanto para viernes como para sábado, mantienen el mismo formato: una botella de vino tinto Particular por 19,5 euros.
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