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MEJORA DE LA SEGURIDAD

Nuevas barandillas de protección en Aladrén

Una de las barandillas.

Una de las barandillas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Aladrén

El Ayuntamiento de Aladrén ha finalizado la primera fase de instalación de nuevas barandillas de protección en diferentes puntos del municipio, una actuación destinada a reforzar la seguridad en varias zonas del casco urbano donde existen desniveles o riesgo de caída a distinto nivel.

La intervención se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones realizadas por el arquitecto municipal tras la revisión de distintas calles del municipio, priorizando en esta primera fase las zonas más transitadas y con mayor paso de vecinos y visitantes.

Debido al número de puntos en los que era necesario actuar, las obras se han dividido en dos fases. Próximamente continuará la instalación de nuevas barandillas en otras calles y zonas menos transitadas del municipio.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Aladrén continúa trabajando en la mejora de la seguridad y accesibilidad del municipio, reduciendo riesgos y mejorando la protección tanto de vecinos como de visitantes.

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