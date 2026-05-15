Nuevas barandillas de protección en Aladrén

El Ayuntamiento de Aladrén ha finalizado la primera fase de instalación de nuevas barandillas de protección en diferentes puntos del municipio, una actuación destinada a reforzar la seguridad en varias zonas del casco urbano donde existen desniveles o riesgo de caída a distinto nivel.

La intervención se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones realizadas por el arquitecto municipal tras la revisión de distintas calles del municipio, priorizando en esta primera fase las zonas más transitadas y con mayor paso de vecinos y visitantes.

Debido al número de puntos en los que era necesario actuar, las obras se han dividido en dos fases. Próximamente continuará la instalación de nuevas barandillas en otras calles y zonas menos transitadas del municipio.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Aladrén continúa trabajando en la mejora de la seguridad y accesibilidad del municipio, reduciendo riesgos y mejorando la protección tanto de vecinos como de visitantes.