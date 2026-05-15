Nuevas paradas en el autobús a Zaragoza

El servicio de autobús que conecta Zaragoza con Cariñena continúa mejorando su adaptación a las necesidades de la ciudadanía. Desde hace unos días, la expedición que sale a las 15.00 horas desde la Estación Intermodal de Zaragoza (Delicias) incorpora nuevas paradas junto a dos de los principales centros hospitalarios de la capital, facilitando así el acceso directo a servicios sanitarios.

En concreto, el recorrido incluye ahora parada en Las Menades (Parada Bus Violante de Hungría-Facultad Ciencias Sociales) y en Argualas (Parada Bus Vía Ibérica N°38), ubicaciones que facilitan la conexión con el entorno del Hospital Clínico Lozano Blesa y del Hospital Miguel Servet, respectivamente.

Esta mejora permite que el autobús mantenga su llegada habitual a Cariñena en torno a las 15.50 horas, incorporando estos nuevos puntos estratégicos sin alterar significativamente los tiempos del trayecto.

Esta adaptación no solo beneficia a la expedición de regreso a Cariñena. Además, los autobuses que salen desde la localidad en dirección a Zaragoza a las 6.30 horas y a las 7.44 horas ya cuentan con conexión con el entorno hospitalario, aunque con diferencias en sus paradas. El servicio de las 6:30 horas realiza parada en Las Menades) y en Argualas, facilitando el acceso tanto al Hospital Miguel Servet como al Hospital Clínico Lozano Blesa.

Por su parte, el autobús de las 7.44 horas únicamente realiza parada en Las Menades, por lo que no incluye la parada en Vía Ibérica, y su cobertura hacia el entorno del Hospital Miguel Servet es más limitada.

Ajuste a las necesidades reales

La incorporación de estas paradas responde a una demanda trasladada por el Ayuntamiento de Cariñena, que había puesto de manifiesto la necesidad de adaptar el servicio a los desplazamientos diarios vinculados tanto al ámbito sanitario como educativo.

En este sentido, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha agradecido la disposición del consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, «con quien se abordó este asunto en las Cortes de Aragón y que mostró su compromiso para trabajar conjuntamente en una solución».

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La medida beneficia de forma directa a alumnado de FP del IES Joaquín Costa (Enología), así como a trabajadoras de los centros hospitalarios que residen en Cariñena y utilizan este servicio de forma habitual. Asimismo, mejora la accesibilidad para cualquier vecino o vecina de Cariñena y los pueblos de la Comarca, que deba desplazarse a consultas médicas o gestiones relacionadas con estos centros.