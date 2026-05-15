INSTALACIONES MUNICIPALES
El pabellón de Alfamén recibe diversas mejoras
La Crónica del Campo de Cariñena
Alfamén
El Ayuntamiento de Alfamén ha llevado a cabo en los últimos meses diversos trabajos de mantenimiento y mejora en el pabellón municipal y sus vestuarios. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo destacan la sustitución de la techumbre de los vestuarios, la reparación de las principales goteras de la cubierta del pabellón, así como la instalación de un nuevo marcador electrónico.
Además, las instalaciones deportivas cuentan desde ahora con una nueva mesa de ping pong para el disfrute de los usuarios.
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