‘La Plaza Viva’ une música y pintura

Cariñena acoge el domingo 24 de mayo, a las 11.30 horas, una propuesta cultural innovadora bajo el título La Plaza Viva: diálogos entre música y pintura al aire libre. El encuentro tendrá lugar en la plaza 3 de Abril de 1979 (Casa de Cultura), que se transformará en un espacio creativo compartido entre artes visuales y música en directo.

Esta actividad, nunca antes realizada en la localidad, reunirá al alumnado de la Escuela de Música de Cariñena junto con el del curso de dibujo y pintura de la Universidad Popular, creando un diálogo artístico en tiempo real. A esta experiencia se sumarán varios integrantes de la Agrupación de Acuarelistas de Aragón, que aportarán su talento en la técnica de la acuarela.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un proceso creativo en vivo en el que la pintura se irá construyendo al mismo tiempo que la música interpretada por las instrumentistas locales. Una experiencia sensorial que busca poner en valor la convivencia entre disciplinas artísticas y acercar la creación al entorno cotidiano de la plaza.

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La Plaza Viva se presenta como una iniciativa abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la participación cultural y ofrecer una forma diferente de vivir el arte, donde sonido y color se entrelazan en tiempo real bajo el cielo de Cariñena.