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TORNEO DE GIMNASIA EN ALFAMÉN

La rítmica brilla en el Intercomarcal

Más de 100 gimnastas se dieron cita en La Libertad.

Más de 100 gimnastas se dieron cita en La Libertad. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

El pabellón La Libertad de Alfamén acogió el domingo 10 de mayo el primer torneo intercomarcal de gimnasia rítmica con más de un centenar de gimnastas que hicieron disfrutar al público que llenó las gradas. Los diferentes grupos, procedentes de varios municipios y centros escolares, ofrecieron brillantes actuaciones que pusieron de manifiesto el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado a lo largo de todo el curso.

El festival destacó tanto por la calidad de las exhibiciones como por el gran ambiente vivido, en el que familiares y aficionados respaldaron con sus aplausos el trabajo de las jóvenes deportistas. El torneo celebrado en Alfamén estuvo patrocinado por la empresa local Mr. Brownie.

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