La Ruta se prepara para vivir el eclipse

La Ruta del Vino continúa trabajando en nuevas propuestas de promoción turística y dinamización del territorio, apostando por iniciativas que conectan patrimonio, paisaje, cultura y experiencias enoturísticas.

Charla informativa sobre el Eclipse. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los grandes acontecimientos que marcarán este año será el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de 2026, un fenómeno excepcional que convertirá Aragón en uno de los mejores lugares de Europa para su observación. Se trata de un evento muy poco frecuente, ya que en España no se producía un eclipse total de estas características desde comienzos del siglo XX.

Visita del Bus al Cariñena Wine Museum. / SERVICIO ESPECIAL

Con el objetivo de informar y ayudar a preparar al territorio ante la importante llegada de visitantes prevista, la Ruta del Vino organizó recientemente una charla informativa junto al equipo de L’Univers, especialistas en divulgación astronómica. Durante la sesión se abordaron aspectos relacionados con el propio fenómeno astronómico, su impacto turístico y las oportunidades que puede generar para empresas y entidades del territorio.

Preparados para el Brindis del Movimiento Vino DO. / SERVICIO ESPECIAL

Cariñena ha sido seleccionada por el Gobierno de Aragón como una de las sedes oficiales de observación del eclipse, consolidando al territorio como uno de los puntos estratégicos para disfrutar de este acontecimiento. Además, todas las localidades de la Ruta del Vino se encuentran dentro de la franja de máxima visibilidad.

Numerosos socios participaron en el encuentro con el objetivo de comenzar a desarrollar futuras propuestas ligadas al astroturismo, combinando cielo, paisaje, vino y patrimonio. Durante la jornada también se recordó la importancia de elegir correctamente los puntos de observación, ya que el eclipse tendrá lugar alrededor de las 20.30 horas y el sol estará muy bajo en el horizonte, por lo que será fundamental evitar obstáculos visuales como edificios, árboles o relieves.

Toda la información actualizada sobre el eclipse puede consultarse en: trioeclipses.es

Nuevos buses

Además, la Ruta del Vino continúa desarrollando con éxito una nueva edición de los Buses del Vino, una propuesta que combina patrimonio, gastronomía, cultura, paisaje y experiencias enoturísticas y que está teniendo gran acogida.

La programación comenzó el 28 de marzo con una jornada que llevó a los asistentes hasta Villanueva de Huerva, donde visitaron la localidad y pudieron conocer el Centro de Interpretación de los Dinosaurios, además de disfrutar de una visita a Bodega Tierra de Cubas y al Cariñena Wine Museum, completando así una experiencia que unió cultura, territorio y vino.

El 25 de abril tuvo lugar una nueva salida un tanto diferente ya que incorporamos una caminata, comenzando en el Santuario de la Virgen de Lagunas y caminando entre viñedos y frutales llegamos a Alfamén, donde los participantes descubrieron también distintas muestras de arte urbano de Asalto. La jornada continuó con una visita y comida en Bodega Grandes Vinos, en un recorrido que permitió disfrutar del paisaje primaveral.

Por su parte, el Bus del Vino del 9 de mayo se celebró coincidiendo con el Día Movimiento Vino DO, una cita especial que incluyó una visita guiada por Cariñena, una experiencia en Bodega Luis Marín con cata de vinos y un brindis colectivo para reivindicar la importancia de las denominaciones de origen y del mundo del vino como motor social, cultural y económico. Para comer en esta ocasión elegimos el Asador Bako.

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La programación de primavera finalizará el próximo 30 de mayo con una nueva propuesta que llevará a los asistentes hasta Fuendetodos para visitar la casa natal de Goya y el Museo del Grabado, continuando posteriormente con una visita guiada y cata en Bodega Hacienda Molleda, comida en Restaurante El Paradero y paseo por Paniza.