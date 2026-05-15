San Jorge reúne a los vecinos de Paniza

Paniza celebró el pasado 23 de abril, con motivo de la festividad de San Jorge, la tradicional romería hasta la ermita de la Virgen del Águila. Como marca la tradición, vecinos y asistentes disfrutaron de una agradable jornada de convivencia en la que, a mitad de camino, se repartió el típico pan con anís acompañado de unos choricetes, manteniendo así una de las costumbres más queridas de la localidad.