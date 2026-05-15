La Semana Pianística Pilar Bayona recorre la comarca

El Ayuntamiento de Cosuenda organizó en abril con un éxito rotundo la Semana Pianística Pilar Bayona. El alcalde y todo el equipo de Gobierno ha querido expresar su más sincero agradecimiento a los municipios vecinos, colaboradores y asistentes por participar activamente en este gran ciclo cultural.

El Ayuntamiento de Cosuenda organizó el ciclo cultural. / SERVICIO ESPECIAL

Esta iniciativa nació con el firme propósito de crear un puente sonoro y estrechar lazos entre las localidades de la comarca a través de la música clásica. El viaje musical comenzó con gran éxito el 12 de abril en la iglesia de Cosuenda, con la visita de la familia de Pilar Bayona, a los que desde el consistorio expresan el más sincero agradecimiento. La semana continuó los días 18 y 19 en las sedes de Alfamén (Casa de Cultura) y Paniza (Salón de Cine), y culminó de manera inmejorable el 25 de abril con la clausura oficial en Cariñena.

El alma de este ciclo estuvo a cargo de los excepcionales alumnos de la prestigiosa cátedra del maestro Miguel Ángel Ortega Chavaldas. Los jóvenes pianistas deleitaron al público con un repertorio ambicioso y único, interpretando piezas magistrales de grandes referentes de la historia.

Todo esto se compaginó con varios conciertos realizados por Alfonso Latorre en los colegios de la zona, donde los pequeños, descubrieron la música del piano de una forma viva y emocionante.

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«Haber compartido este viaje artístico en memoria de nuestra querida e ilustre Pilar Bayona ha sido una experiencia inolvidable», destacan desde el Ayuntamiento de Cosuenda. «Nuevamente gracias por vuestra confianza, por arropar a estos grandes talentos y por caminar a nuestro lado en esta gran aventura cultural en el territorio».