Semana Santa con dulces, tradición y convivencia

Aladrén volvió a disfrutar de varias actividades organizadas con motivo de la Semana Santa, en unas jornadas marcadas por la participación vecinal y el buen ambiente.

Uno de los actos más destacados fue el tradicional Concurso de Dulces de Semana Santa, celebrado ya por tercer año. Vecinos compartieron sus postres caseros en una merienda conjunta organizada por el ayuntamiento, acompañada de chocolate caliente. Además, se entregaron premios a los dulces más valorados.

Las actividades continuaron el sábado con un taller de decoración de huevos de pascua, en el que participaron pequeños y mayores, disfrutando de una mañana creativa y familiar.

La programación finalizó con un animado torneo de guiñote y rabino, que reunió a numerosos participantes en un ambiente de convivencia y diversión, entregándose premios a los ganadores de cada modalidad.

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Desde el Ayuntamiento de Aladrén se valora muy positivamente la participación y colaboración de los vecinos en este tipo de iniciativas, que ayudan a mantener vivas las tradiciones y a dinamizar la vida social del municipio.