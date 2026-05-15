CDI DINOSAURIOS ZARAGOZA
Toki celebra su cuarto cumpleaños en un día especial
La Crónica del Campo de Cariñena
El 23 de abril es un día especial para los aragoneses, pero también para el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza y su dinosaurio Toki, que este año ha cumplido 4 años. Como siempre, se organizó un día especial con concurso, yincana, visita y excursión guiada para disfrutar de los dinosaurios. Muchas familias vinieron hasta Villanueva de Huerva a participar en el evento y para que sus pequeños expertos tuvieran la oportunidad de ganar premios. Adrián fue el ganador, pero todos se fueron con algún regalo.
Ahora están buscando su visitante 10.000, y para él tienen preparado un lote de regalos espectacular. 24 y 31 de mayo, son las fechas probables para que esto suceda.
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