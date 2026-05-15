Toki celebra su cuarto cumpleaños en un día especial

El 23 de abril es un día especial para los aragoneses, pero también para el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza y su dinosaurio Toki, que este año ha cumplido 4 años. Como siempre, se organizó un día especial con concurso, yincana, visita y excursión guiada para disfrutar de los dinosaurios. Muchas familias vinieron hasta Villanueva de Huerva a participar en el evento y para que sus pequeños expertos tuvieran la oportunidad de ganar premios. Adrián fue el ganador, pero todos se fueron con algún regalo.

Ahora están buscando su visitante 10.000, y para él tienen preparado un lote de regalos espectacular. 24 y 31 de mayo, son las fechas probables para que esto suceda.