Tosos homenajeará a sus mayores con el pregón

El Ayuntamiento de Tosos ha querido que las fiestas patronales de San Bartolomé de este año tengan un protagonista muy especial: sus mayores. Los pregoneros que abrirán oficialmente las celebraciones, previstas del 21 al 24 de agosto, serán aquellos vecinos que hace ahora medio siglo pusieron en marcha la merienda homenaje a los mayores, una de las citas más entrañables y arraigadas del calendario festivo local.

Con este gesto, el consistorio quiere reconocer a quienes tuvieron la iniciativa de crear, allá por los años setenta, un acto que con el paso del tiempo se ha convertido en seña de identidad de las fiestas tosinas. Cincuenta años después, aquella primera merienda ha echado raíces profundas y se ha consolidado como un encuentro intergeneracional en el que el pueblo entero arropa a sus mayores.

El homenaje, sin embargo, no se queda únicamente en los pioneros. El ayuntamiento ha querido extender el reconocimiento a todas las personas y colectivos que, a lo largo de estas cinco décadas, han tomado el relevo y han mantenido viva la tradición. De manera muy especial, la corporación quiere agradecer la implicación de peñas como la Buitrera o los Envitatos, encargados de organizar la merienda durante las últimas décadas y cuyos miembros, con el paso de los años, han ido convirtiéndose ellos mismos en homenajeados: muchos de los que en su día estaban detrás de la organización ocupan hoy un sitio en la mesa como invitados, en una bonita muestra del relevo natural que da continuidad a la fiesta.

Desde el consistorio explican que con este nombramiento se quiere ir más allá del reconocimiento a una tradición concreta, y rendir tributo, en general, al colectivo de jubilados del municipio. Recuerdan que son ellos quienes, en gran medida, sostienen el día a día de Tosos: colaboran de forma constante en innumerables tareas, participan activamente en la vida vecinal y son una pieza fundamental para que el pueblo se mantenga vivo durante todo el año, y no solo en los meses de mayor afluencia.

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«Son los que siempre están», resumen desde la corporación local, que considera que pocos homenajes resultan tan merecidos como el que recibirán este verano desde el balcón del ayuntamiento. El pregón, además de dar el pistoletazo de salida a cuatro días de fiesta en honor a San Bartolomé, servirá como acto simbólico de gratitud de todo un pueblo hacia quienes, generación tras generación, han hecho posible que Tosos siga siendo Tosos.