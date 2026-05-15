Semana santa en Aguilón
Tradición, devoción y hermandad
La Crónica del Campo de Cariñena
Aguilón celebró una Semana Santa llena de tradición, devoción y hermandad. Los actos comenzaron el Domingo de Ramos con la bendición de ramos y la misa. El Jueves Santo se realizó la misa in Coena Domini seguida de hora santa. El Viernes Santo por la mañana hubo Vía Crucis y por la tarde celebración de la pasión del Señor.
El Sábado Santo el Ayuntamiento de Aguilón organizó varias actividades comenzando por un parque infantil. Luego hubo un vermut para todos y se montó el tradicional arco. Por la tarde, se ofreció un tardeo con Palenzuela Swow y, por la noche, disco móvil con Atlántica.
El domingo se celebró la misa de la Resurrección del Señor y la procesión del Encuentro. Los actos finalizaron el lunes con misa en la ermita.
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