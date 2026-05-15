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Semana santa en Aguilón

Tradición, devoción y hermandad

Gran ambiente durante las procesiones.

Gran ambiente durante las procesiones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Aguilón

Aguilón celebró una Semana Santa llena de tradición, devoción y hermandad. Los actos comenzaron el Domingo de Ramos con la bendición de ramos y la misa. El Jueves Santo se realizó la misa in Coena Domini seguida de hora santa. El Viernes Santo por la mañana hubo Vía Crucis y por la tarde celebración de la pasión del Señor.

Tradición, devoción y hermandad

Vecinos y visitantes disfrutaron de la Semana Santa. / SERVICIO ESPECIAL

El Sábado Santo el Ayuntamiento de Aguilón organizó varias actividades comenzando por un parque infantil. Luego hubo un vermut para todos y se montó el tradicional arco. Por la tarde, se ofreció un tardeo con Palenzuela Swow y, por la noche, disco móvil con Atlántica.

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Aguilón. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo se celebró la misa de la Resurrección del Señor y la procesión del Encuentro. Los actos finalizaron el lunes con misa en la ermita.

Tradición, devoción y hermandad

Hubo actividades para todos los públicos. / SERVICIO ESPECIAL

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