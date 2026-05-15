Cuando la tradición y la innovación van de la mano

Las fiestas de Santa Cruz de Encinacorba han vuelto a demostrar que tradición e innovación pueden ir de la mano para revitalizar la vida cultural y social de la localidad. Con una programación más amplia y diversa, la comisión de festejos ha logrado consolidar unas celebraciones que no solo mantienen sus raíces, sino que crecen en atractivo y participación.

Gran ambiente en la ‘Oktoberfest’. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los aspectos más destacados ha sido la apuesta por ampliar la oferta festiva, aprovechando la festividad del 1 de mayo. Actividades pensadas para todos los públicos han llenado de vida calles y espacios del municipio. Desde propuestas más tradicionales como verbenas, hasta nuevas iniciativas, como la primera Oktoberfest, el programa ha sabido adaptarse reflejando una clara voluntad de evolución.

En este sentido, la fiesta de la cerveza se ha convertido en uno de los grandes éxitos. La respuesta del público fue masiva, consolidando este evento como una cita imprescindible. Su ambiente distendido, sumado a la música y la buena organización, contribuyó a crear uno de los momentos más concurridos y celebrados del fin de semana.

Detrás de este éxito hay que poner en valor el enorme trabajo de la comisión de festejos. Su implicación, dedicación y capacidad organizativa han sido claves para sacar adelante un programa ambicioso, cuidado al detalle y pensado para el disfrute colectivo. Un esfuerzo muchas veces silencioso, pero fundamental para que todo funcione.

La alta participación ha sido otra de las notas predominantes. Vecinos de todas las edades se han volcado en cada uno de los actos. Este respaldo ciudadano refuerza el sentido de pertenencia y da impulso a futuras ediciones.

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En cuanto a la climatología, el tiempo acompañó durante buena parte de las celebraciones, permitiendo disfrutar de momentos tan emblemáticos como la comida en el monte de Santa Cruz, donde no faltaron el culé y la animación de la charanga. Sin embargo, la tarde del sábado trajo lluvias abundantes que pusieron a prueba la capacidad de adaptación de la organización. A pesar de este contratiempo, el balance general es claramente positivo. Encinacorba ha sabido combinar tradición, innovación y participación en unas jornadas que refuerzan el tejido social del municipio y proyectan una imagen dinámica y acogedora.