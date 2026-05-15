FIESTAS DE SAN PEDRO MÁRTIR
Tradición, música y convivencia se unen en Mezalocha
La Crónica del Campo de Cariñena
Mezalocha celebró un año más la festividad de San Pedro Mártir, de gran arraigo en la localidad. Los actos lúdicos tuvieron lugar el sábado anterior para así conseguir una mayor afluencia de público que, en día laborable, como cayó este año, hubiera mermado considerablemente.
Las sesiones de tarde y noche de la orquesta Bacanal, cena en el pabellón municipal, Glitter Bar, disco móvil y DJ Joseciko hicieron que la jornada fuera propicia para compartir y disfrutar con seres queridos esos momentos tan especiales.
Ya el día propio del santo, 29 de abril, se llevaron a cabo las ceremonias religiosas, con procesión hasta el peirón del santo, a la entrada del pueblo, donde, como manda la tradición, se rindieron las banderas (o como se dice en la localidad, riñeron las banderas), donde el bien representado por la blanca vencía al mal encarnado por la roja y, posteriormente, se bendijeron los cuatro puntos cardinales del término, para proteger las cosechas.
Por primera vez, y ante la falta de relevo generacional, el santo no fue portado a hombros, ni cubierto con ramas de fresno, símbolo de protección de los jóvenes que antaño iban a servir al ejército, sino en una plataforma con ruedas, ya utilizada con bastante éxito en las procesiones de Semana Santa.
Para finalizar, en la Parroquial de San Miguel, la Banda de la DPZ ofreció un magnífico y variado concierto, que abarcaba desde los tradicionales valses y polkas, pasando por música clásica (Vivaldi, Falla), pasodobles, jotas y diferentes composiciones del siglo XX, que pusieron el broche de oro a tan señalada celebración.
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