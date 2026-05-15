Tradición, música y toros animan las fiestas

Longares disfrutó entre el 8 y el 10 de mayo de sus fiestas de la Santa Espina, que se celebran en honor al Ecce Homo, obra del escultor Alonso Cano, que fue donada a la iglesia de la villa, en la segunda mitad del siglo XVII, por el arzobispo de Granada e hijo adoptivo de Longares, Diego Escolano.

Los encierros de vacas tuvieron gran seguimiento. / SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas comenzaron con un concierto en la iglesia, a cargo de la orquesta laudística de Longares, que ofreció un repertorio muy variado. A continuación, unas trescientas cincuenta personas acudieron al pabellón municipal para vivir una animada fiesta de la cerveza. Para la noche del viernes quedó la suelta de un toro de ronda por las calles y una sesión de discomóvil para los más jóvenes.

La Asociación de Mujeres Virgen de la Puerta preparó una chocolatada. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado arrancó con un espectáculo de circo y teatro a cargo de la pirata Mary Alice, del que disfrutaron tanto pequeños como mayores en la plaza. Después de comer, la orquesta Ingenio ofreció un brillante café-concierto en el pabellón, que hizo las delicias del público asistente. La programación taurina continuó con un encierro, ya que la plaza de toros, que estrenaba obras de reforma en los corrales, se encontraba embarrada debido a las constantes lluvias de los últimos días, lo que obligó a trasladar todos los festejos taurinos a la calle. Por la noche, tras el Rosario por las calles, se celebró un toro de ronda y una concurrida sesión de baile en el pabellón con la orquesta navarra.

Niños y adultos asistieron a un espectáculo infantil de circo y teatro. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo, día grande de las fiestas, empezó con la diana y la misa de Perosi cantada por el coro parroquial, y después los vecinos y vecinas se trasladaron al pabellón municipal para disfrutar de un copioso aperitivo. Por la tarde, un encierro de reses bravas y una chocolatada, organizada por la Asociación de Mujeres Virgen de la Puerta, pusieron el broche final a estas fiestas de primavera de la localidad longarina.

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Autoridades locales en la capilla del Ecce-Homo. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Ayuntamiento de Longares trasladan su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para sacar estas fiestas adelante, tanto por sus aportaciones como por su participación en todos los actos celebrados.