JORNADA FESTIVA EN AGUARÓN
Tradición, ranchos y paellas para celebrar San Jorge
La Crónica del Campo de Cariñena
Aguarón celebró San Jorge, Día de Aragón, el 25 de abril, con una intensa jornada festiva que reunió a vecinos, familias y peñas en un ambiente inmejorable de alegría y convivencia.
Para comenzar de la mejor manera, varios voluntarios y concejales prepararon un delicioso almuerzo popular de migas con huevo frito, acompañado de vino con DO Cariñena.
Tras el almuerzo, las distintas peñas y familias comenzaron la elaboración de sus tradicionales ranchos y paellas, llenando el pabellón de fiestas de buen ambiente, compañerismo y olor a cocina tradicional. En total, alrededor de 400 personas participaron en esta jornada tan especial. El concurso gastronómico dejó como ganadores del mejor rancho a la Peña La Conejera, mientras que el premio a la mejor paella fue para la Peña Taurina El Pánico.
Después de la comida, tuvo lugar un gran bingo popular, cuyo premio alcanzó los 500 euros, y la celebración continuó durante toda la tarde con discomóvil y música para todos los públicos.
Sin duda, una fecha ya marcada en el calendario de Aguarón, donde vecinos y visitantes volvieron a disfrutar del Día de Aragón en un ambiente de júbilo, tradición y convivencia.
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