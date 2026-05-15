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FÚTBOL Y FÚTBOL SALA

La UD Alfamén cierra una gran temporada

El equipo de la Segunda Regional ha finalizado la liga regular en cuarta posición.

El equipo de la Segunda Regional ha finalizado la liga regular en cuarta posición. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

El equipo de fútbol de la UD Alfamén, que milita en Segunda Regional, ha finalizado la liga regular en un meritorio cuarto puesto, quedándose a tan solo una posición de disputar la promoción de ascenso. En las próximas semanas comenzará el torneo de copa, en el que el conjunto espera seguir demostrando el buen nivel ofrecido durante toda la temporada.

Por su parte, el equipo de fútbol sala también ha completado una destacada campaña, finalizando igualmente en cuarta posición, a pesar de las numerosas lesiones que han condicionado su rendimiento a lo largo del año.

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Desde el club ya se trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de que ambos equipos puedan luchar por el ascenso de categoría. Además, la UD Alfamén continúa ampliando su proyecto deportivo con la creación de un nuevo equipo femenino de fútbol sala, que comenzará su andadura próximamente.

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