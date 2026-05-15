Villanueva descubre las cumbres más bellas de España

El escritor y naturalista de campo Eduardo Viñuales participó el 9 de mayo en las Jornadas Culturales 2026 de Villanueva de Huerva en un acto organizado por el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza. Después de una incursión por el entorno natural villanovano, y disfrutar del majestuoso vuelo del alimoche, presentó su último libro publicado: Cuaderno de Campo de las montañas de España.

Como podemos leer en el interior de sus páginas, el valor de su contenido es incalculable para quienes disfruten de las montañas, cumbres y cordilleras, esas que todavía conservan los mejores paisajes naturales de nuestro país. En sus laderas boscosas, paredes de roca o cimas nevadas habita una fauna y flora exclusiva, digna de observar y conocer: rebecos que gustan de mirar el mundo desde lo más alto, flores de colores capaces de acomodarse a temperaturas bajo cero... o nubes que se entretienen en los prominentes puntales rocosos de una geografía lejana pero sumamente atrayente. Este cuaderno de campo naturalista nos llevará de excursión, ladera arriba, por el corazón agreste de 25 destinos de altura de España, a cuál más hermoso y diferente: desde el pico volcánico canario del Teide a los valles glaciares de los Pirineos, pasando por las cumbres de Guadarrama, del macizo calizo de los Picos de Europa, de los corrales de Sierra Nevada... o de las sierras de Cazorla, el Moncayo o los montes astures de Somiedo.

Allí, en estas auténticas reservas naturales, se refugian todavía el oso pardo y el lobo, el quebrantahuesos, la cabra montés o insectos únicos en el mundo. En el aire limpio de las montañas se aúna la cultura y el turismo, la sensibilidad medioambiental y el ejercicio al aire libre... el mundo rural de antaño y las necesidades saludables de los tiempos modernos. En las páginas de este cuaderno de campo se recoge tanta belleza, tanta vida e historia natural que sólo la descubriremos si vamos en silencio, paso a paso, sin prisa...

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Al finalizar el acto, se pudo adquirir esta maravillosa publicación con la dedicatoria del autor.