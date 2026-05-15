Vistabella estrena una pista de pádel

Entre las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Vistabella destaca la construcción de una nueva pista de pádel, realizada con cargo al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza, mejorando así las instalaciones deportivas del municipio y ofreciendo un nuevo espacio de ocio y convivencia para vecinos y visitantes.

Vistabella cuenta con una nueva pista de pádel. / SERVICIO ESPECIAL

Asimismo, se han llevado a cabo importantes trabajos de mejora en la iglesia de Vistabella, consistentes en la reparación de la cubierta y de los paramentos verticales para eliminar las humedades existentes, además de labores de limpieza y pintado del templo. Estas actuaciones han sido financiadas mediante la colaboración del Arzobispado, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Vistabella, que además ha asumido el pulido y abrillantado del pavimento interior de la iglesia.