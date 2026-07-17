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PATINAJE

Casi 130 patinadoras de la Comarca Campo de Cariñena exhiben su talento en el pabellón Alejo Vélez

Escuelas y público disfrutaron de la exhibición. | SERVICIO ESPECIAL

Escuelas y público disfrutaron de la exhibición. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Cariñena

La Comarca Campo de Cariñena celebró la exhibición comarcal de patinaje el domingo 31 de mayo en el pabellón polideportivo Alejo Vélez de Cariñena.

Las deportistas de las seis escuelas de patinaje en el pabellón. | SERVICIO ESPECIAL

Las deportistas de las seis escuelas de patinaje en el pabellón. | SERVICIO ESPECIAL

Unas 130 patinadoras de las seis escuelas de patinaje de la comarca: Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel y Paniza, mostraron sus coreografías, y todo el trabajo y esfuerzo que han desarrollado durante este curso.

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Para finalizar, el Ayuntamiento de Cariñena invitó a los participantes a un avituallamiento.

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