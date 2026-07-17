PATINAJE
Casi 130 patinadoras de la Comarca Campo de Cariñena exhiben su talento en el pabellón Alejo Vélez
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de Campo de Cariñena
Cariñena
La Comarca Campo de Cariñena celebró la exhibición comarcal de patinaje el domingo 31 de mayo en el pabellón polideportivo Alejo Vélez de Cariñena.
Unas 130 patinadoras de las seis escuelas de patinaje de la comarca: Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel y Paniza, mostraron sus coreografías, y todo el trabajo y esfuerzo que han desarrollado durante este curso.
Para finalizar, el Ayuntamiento de Cariñena invitó a los participantes a un avituallamiento.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados