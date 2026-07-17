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CARRERAS, LANZAMIENTOS Y SALTOS

150 niños de la Comarca Campo de Cariñena disfrutan del Atletismo Divertido en Villanueva de Huerva

Carrera por las calles del pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

Carrera por las calles del pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Villanueva de Huerva

Villanueva de Huerva acogió el pasado 9 de junio una jornada de Atletismo Divertido, organizada por la Comarca Campo de Cariñena, en la que participaron 150 niños y niñas de 3º y 4º de Primaria de las localidades de Aguarón, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel, Paniza, Tosos, y la propia Villanueva de Huerva.

Los escolares realizaron pruebas de salto. | SERVICIO ESPECIAL

Los escolares realizaron pruebas de salto. | SERVICIO ESPECIAL

Los participantes, distribuidos en equipos de 5 o 6 integrantes, compitieron en diversas pruebas atléticas como velocidad, resistencia, lanzamiento de peso, jabalina adaptada, salto lateral y salto con pies juntos, para finalizar con una emocionante carrera de relevos.

Las competiciones hicieron divertida la jornada. | SERVICIO ESPECIAL

Las competiciones hicieron divertida la jornada. | SERVICIO ESPECIAL

En el desarrollo del evento destacó la labor de la directora y profesores del colegio de Villanueva de Huerva, así como de la AMPA. Además, el ayuntamiento invitó a los jóvenes atletas a un merecido almuerzo compuesto por bocadillos, agua y fruta, recompensando así su esfuerzo y dedicación.

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