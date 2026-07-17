Abierto el plazo para el concurso de la portada de las Fiestas de Cariñena

El Ayuntamiento de Cariñena ha abierto el plazo para participar en el concurso que elegirá la portada del programa oficial de las Fiestas Patronales en Honor al Santo Cristo de Santiago, que se celebrarán del 11 al 16 de septiembre. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la creatividad.

El certamen está abierto a cualquier persona física, sin límite de edad ni de nacionalidad, tanto profesionales como aficionados. Cada participante podrá presentar hasta tres obras originales e inéditas, que no hayan sido premiadas con anterioridad.

El concurso establece un único premio de 300 euros. La obra ganadora ilustrará la portada del programa oficial de las fiestas, y pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Cariñena, que asumirá los derechos de reproducción y difusión.

El certamen se ha consolidado en los últimos años como una cita habitual previa a las fiestas. En las cuatro últimas ediciones resultaron ganadoras las obras «Gigantes y cabezudos despidiendo La Platera de José Manuel Sanz Pintiel (2022); Nos teñimos de fiestas de Irene Fernández Romeo (2023); Que empiece la fiesta de Jaume Gubianas Escudé (2024); y Celebrando emociones de Noemí Ruiz López (2025).

Las propuestas deberán reflejar la identidad de las Fiestas Patronales de Cariñena e incorporar la imagen corporativa del ayuntamiento, así como el texto oficial del programa. Los trabajos deberán presentarse en formato digital, sin firma y con una resolución mínima de 300 ppp, garantizando en todo momento su carácter original e inédito.

El plazo de presentación de originales finalizará el 31 de julio. Las obras podrán presentarse en el registro general del ayuntamiento, o por cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación de procedimiento administrativo.

Un consejo asesor, integrado por la técnica de Cultura del ayuntamiento y profesionales vinculados a las artes plásticas y visuales, será el encargado de valorar las propuestas atendiendo a criterios de calidad artística, creatividad, eficacia comunicativa y adecuación para su reproducción. El fallo se hará público una vez concluido el proceso de valoración.

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Las bases completas pueden consultarse a través de la página web del Ayuntamiento de Cariñena.