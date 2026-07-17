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DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MEDIO RURAL

Abierto el segundo procedimiento de ayudas Leader 2026 hasta el 30 de septiembre

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La Crónica de Campo de Cariñena

Épila y Cariñena

Permanece abierto el segundo procedimiento de la convocatoria de ayudas Leader correspondiente al año 2026 de Fedivalca, dirigida a apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social del medio rural en el territorio de las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena.

La convocatoria está dirigida tanto a personas emprendedoras como a empresas, asociaciones y entidades locales que quieran poner en marcha proyectos integrados en los municipios del ámbito de actuación de Fedivalca.

Entre las iniciativas que pueden optar a financiación se encuentran proyectos de creación o modernización de empresas, iniciativas turísticas, proyectos de innovación en el medio rural o actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al desarrollo del territorio.

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Para más información sobre requisitos, plazos y procedimiento de solicitud, las personas interesadas pueden contactar con el equipo técnico de Fedivalca o consultar los canales oficiales de la entidad en el teléfono 976 81 73 08.

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