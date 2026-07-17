Aguarón celebra con éxito las fiestas de San Cristóbal 2026 con gran participación vecinal

Las fiestas en honor a San Cristóbal 2026, celebradas en Aguarón los días 10, 11 y 12 de julio, volvieron a reunir a vecinos, familias, amigos y visitantes en un intenso fin de semana marcado por la convivencia, la tradición y una extraordinaria participación en todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Aguarón y la Comisión de Fiestas.

Los festejos taurinos protagonizaron la programación. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el viernes 10 de julio con la tradicional misa en honor a San Cristóbal en la ermita de El Santo, seguida de la bendición de vehículos y un aperitivo popular. Durante la tarde, los juegos de peñas dieron paso al esperado chupinazo y pregón de las Reinas de Fiestas 2025, que anunciaron oficialmente el inicio de las fiestas. Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el tardeo en la Plaza de la Banda, amenizado por el DJ local Joseciko, quien logró crear un ambiente extraordinario desde los primeros compases de su sesión. Vecinos y visitantes disfrutaron de una tarde repleta de música, baile y convivencia, en la que el buen ambiente fue el auténtico protagonista. La excelente selección musical y la cercanía del artista hicieron que la plaza se llenara de público de todas las edades, convirtiendo el tardeo en el mejor preludio para un intenso fin de semana festivo. Seguidamente, el primer toro de ronda de la ganadería Virgen del Pilar, fue engamellado por la cuadrilla de Aguarón. Después, gran noche musical con el grupo La Familia Pop, el artista invitado Daniel Zueras, y la sesión de DJ Marck Erra.

Los vecinos disfrutaron de un gran ambiente festivo. | SERVICIO ESPECIAL

El sábado se inició con un almuerzo popular de huevos fritos y longaniza para coger fuerzas. Después, el concurso de guiñote y rabino reunió a numerosos participantes. Uno de los momentos más esperados por los más pequeños fue el recorrido de los cabezudos, organizado por la Asociación Cabezudos Tierra de Aragón, llenando las calles de ilusión, alegría y algún latigazo.

La tarde continuó con el café-concierto de la Orquesta La Pasarela, una formación muy querida en Aguarón tras haber actuado en numerosas ocasiones, y que ya considera el municipio como un pueblo amigo. Una vez más, sus integrantes demostraron el cariño que sienten por Aguarón, correspondido por un público que los recibe siempre con entusiasmo. Ofrecieron un espectáculo de gran nivel, con un impecable despliegue de vestuario, unas voces extraordinarias y un repertorio musical variado que conquistó al público desde el primer momento.

Al finalizar el concierto, la Banda de Música Santa Cecilia de Aguarón puso ritmo a la tarde con la tradicional charanga por las calles del municipio, llenando de alegría cada rincón del pueblo, y acompañando a las peñas en un ambiente de auténtica convivencia festiva. Seguidamente, tuvo lugar el encierro de vaquillas de la ganadería Virgen del Pilar, tras el cual la Charanga Strago tomó el relevo recorriendo las calles de Aguarón y animando a vecinos y visitantes con un ambiente excepcional que se prolongó hasta la noche.

La velada continuó con el tradicional toro de ronda, que dio paso a uno de los momentos más esperados de las fiestas: el baile de la Orquesta La Pasarela, que volvió a congregar a un pabellón completamente lleno. Gracias a su calidad musical, su cercanía con el público y su capacidad para hacer participar a personas de todas las edades, la orquesta ofreció una actuación vibrante y llena de energía que convirtió la pista de baile en una auténtica fiesta, y dejó un magnífico recuerdo entre todos los asistentes. Después, para los que aún tenían fuerzas para bailar, hubo una animada discomóvil hasta altas horas de la madrugada.

El domingo 12 de julio puso el broche final a las fiestas con un almuerzo para los más trasnochadores, los hinchables acuáticos para los más pequeños, una tarde de música, cerveza y sangría en la Lonja, y el último encierro de la ganadería Javier Soria de Longares, que despidió los festejos taurinos de este año. Como colofón, el tradicional Gran Bingo reunió a numerosas personas en la Plaza de la Fuente antes de cerrar definitivamente las celebraciones.

Desde el Ayuntamiento de Aguarón y la Comisión de Fiestas quieren expresar el más sincero agradecimiento a todos los vecinos, colaboradores, peñas, asociaciones, voluntarios, ganaderías, músicos, artistas, personal municipal, cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, y a todas las personas que, de una u otra forma, han contribuido al buen desarrollo de estas fiestas.

Asimismo, agradecen la magnífica respuesta de la ciudadanía, que ha participado de forma ejemplar en todas las actividades programadas, haciendo posible que las Fiestas de San Cristóbal 2026 hayan transcurrido en un ambiente de respeto, convivencia y diversión.

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