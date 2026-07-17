ACTIVIDADES COMARCALES
Aguarón consolida su oferta deportiva estival con aquagym y pádel para todas las edades
La Crónica de Campo de Cariñena
Las actividades deportivas de verano organizadas por la Comarca Campo de Cariñena, en colaboración con los municipios que la integran, ya han comenzado en Aguarón con una magnífica participación, consolidándose un año más como una de las propuestas más esperadas por los vecinos durante la época estival.
Las clases de aquagym, que se desarrollan en las piscinas municipales, reúnen a unas quince participantes, todas ellas mujeres, que disfrutan cada semana, los lunes y miércoles, de una actividad saludable, dinámica y muy divertida. Al ritmo de la música y dirigidas por una monitora especializada, las asistentes combinan ejercicio físico, bienestar y momentos de convivencia en un ambiente inmejorable. La buena energía, las risas y las ganas de mantenerse activas convierten cada sesión en una experiencia muy positiva.
Por su parte, las clases de pádel, tanto en categoría infantil como de adultos, también han arrancado con una notable participación. Esta iniciativa permite a vecinos de todas las edades iniciarse o perfeccionar su técnica en uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años, fomentando además hábitos de vida saludables y el uso de las instalaciones deportivas municipales.
Desde el Ayuntamiento de Aguarón se quiere agradecer a la Comarca Campo de Cariñena su compromiso con la promoción del deporte en los municipios, así como la excelente respuesta de los participantes, que demuestra, una vez más, el interés de los aguaroneros por disfrutar de actividades deportivas de calidad durante el verano.
El consistorio anima a todos los vecinos a seguir participando en las distintas propuestas deportivas y de ocio programadas para las próximas semanas, convencido de que el deporte es una herramienta fundamental para mejorar la salud, favorecer la convivencia y disfrutar del verano de una forma activa.
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