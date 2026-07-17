PLAN MÁS PROVINCIA DE LA DPZ
Aladrén adquiere tres viviendas para alquiler asequible y lucha contra la despoblación
La Crónica de Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aladrén ha adquirido, con financiación del plan Más Provincia de la Diputación de Zaragoza, tres nuevas viviendas que se destinarán al alquiler. Además, próximamente se iniciará la remodelación de otra vivienda adquirida el pasado año, con el objetivo de incorporarla también al parque municipal de viviendas.
Con esta actuación, el consistorio continúa impulsando una de sus principales líneas de trabajo: facilitar el acceso a viviendas en alquiler a precios asequibles, favorecer el establecimiento de nuevos vecinos, y contribuir a la lucha contra la despoblación, ofreciendo oportunidades para que familias, trabajadores y otras personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Aladrén.
La iniciativa pretende dar respuesta a una de las principales dificultades del medio rural: la escasa oferta de vivienda en alquiler existente en la comarca.
En la actualidad, la disponibilidad de viviendas es muy reducida y predominan los alquileres de temporada, lo que dificulta que quienes desean establecer su residencia de forma permanente puedan encontrar una vivienda a un precio asequible.
De forma paralela, el Ayuntamiento de Aladrén está ultimando las bases que regularán la adjudicación de estas viviendas mediante un procedimiento público, transparente y objetivo, dando prioridad a quienes las destinen a residencia habitual y permanente.
Con esta actuación, el consistorio reafirma su compromiso con la lucha contra la despoblación, apostando por el patrimonio municipal como una herramienta para atraer nuevos residentes, favorecer el relevo generacional y contribuir al desarrollo y al futuro de Aladrén.
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