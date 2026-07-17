Aladrén celebra la primera edición del Día de El Tremolar con éxito de participación

La Asociación El Tremolar celebró el pasado 27 de junio la primera edición del Día de El Tremolar, una iniciativa impulsada por la nueva junta directiva con el objetivo de fomentar la convivencia, y ofrecer una jornada de ocio para vecinos y visitantes de todas las edades.

A lo largo del día se sucedieron actividades para todos los públicos, como hinchables infantiles, una partida de Laser Tag por las calles del municipio, comida popular, bingo, torneos de rabino y guiñote, un animado guateque, y una sesión musical a cargo del DJ Javi Sánchez, que puso el broche final a una jornada marcada por la participación y el buen ambiente.

Desde el Ayuntamiento de Aladrén quieren felicitar a la nueva junta directiva de la Asociación El Tremolar por esta iniciativa, y agradecer el trabajo y la dedicación de todas las personas que han hecho posible el éxito de esta primera edición.

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La celebración del Día de El Tremolar nace con la vocación de convertirse en una cita anual, reforzando el papel del asociacionismo como motor de la vida social y contribuyendo a mantener vivo el espíritu de participación y convivencia que caracteriza a Aladrén.