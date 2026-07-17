ASOCIACIÓN EL TREMOLAR
Aladrén celebra la primera edición del Día de El Tremolar con éxito de participación
La Crónica de Campo de Cariñena
La Asociación El Tremolar celebró el pasado 27 de junio la primera edición del Día de El Tremolar, una iniciativa impulsada por la nueva junta directiva con el objetivo de fomentar la convivencia, y ofrecer una jornada de ocio para vecinos y visitantes de todas las edades.
A lo largo del día se sucedieron actividades para todos los públicos, como hinchables infantiles, una partida de Laser Tag por las calles del municipio, comida popular, bingo, torneos de rabino y guiñote, un animado guateque, y una sesión musical a cargo del DJ Javi Sánchez, que puso el broche final a una jornada marcada por la participación y el buen ambiente.
Desde el Ayuntamiento de Aladrén quieren felicitar a la nueva junta directiva de la Asociación El Tremolar por esta iniciativa, y agradecer el trabajo y la dedicación de todas las personas que han hecho posible el éxito de esta primera edición.
La celebración del Día de El Tremolar nace con la vocación de convertirse en una cita anual, reforzando el papel del asociacionismo como motor de la vida social y contribuyendo a mantener vivo el espíritu de participación y convivencia que caracteriza a Aladrén.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados