Aladrén celebra talleres de manualidades gratuitos en julio para fomentar la convivencia vecinal

Todos los jueves del mes de julio, el merendero municipal acoge un ciclo de cinco talleres de manualidades organizados por el Ayuntamiento de Aladrén, una propuesta pensada para que los vecinos disfruten de las tardes de verano aprendiendo nuevas técnicas creativas y compartiendo un rato de convivencia.

El programa comenzó con un taller de transfer de fotografías sobre cerámica, y continúa con actividades tan variadas como la elaboración de flores con limpiapipas, la creación de llaveros con Jumping Clay, la decoración de cucharas con pasta de modelar, y la personalización de botes de cristal mediante la técnica del decoupage.

Tras la buena acogida de las primeras sesiones, todavía quedan varios talleres por celebrar, por lo que quienes lo deseen aún pueden participar en las próximas actividades.

Noticias relacionadas

Con esta programación estival, el ayuntamiento continúa apostando por ofrecer alternativas de ocio, fomentar la participación vecinal y dinamizar la vida social del municipio.