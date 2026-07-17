TALLERES DE MANUALIDADES
Aladrén celebra talleres de manualidades gratuitos en julio para fomentar la convivencia vecinal
LA CRÓNICA
Todos los jueves del mes de julio, el merendero municipal acoge un ciclo de cinco talleres de manualidades organizados por el Ayuntamiento de Aladrén, una propuesta pensada para que los vecinos disfruten de las tardes de verano aprendiendo nuevas técnicas creativas y compartiendo un rato de convivencia.
El programa comenzó con un taller de transfer de fotografías sobre cerámica, y continúa con actividades tan variadas como la elaboración de flores con limpiapipas, la creación de llaveros con Jumping Clay, la decoración de cucharas con pasta de modelar, y la personalización de botes de cristal mediante la técnica del decoupage.
Tras la buena acogida de las primeras sesiones, todavía quedan varios talleres por celebrar, por lo que quienes lo deseen aún pueden participar en las próximas actividades.
Con esta programación estival, el ayuntamiento continúa apostando por ofrecer alternativas de ocio, fomentar la participación vecinal y dinamizar la vida social del municipio.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados