Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasBomberos atrapados incendio Cinco VIllasReal ZaragozaRenovación Canal ImperialRyanair Aeropuerto ZaragozaPelículas Belchite viejo
instagramlinkedin

CONCIERTO DE BANDAS

Aladrén celebra una tarde musical con la actuación de las bandas de Cosuenda y Sierra de Algairén

La cita tuvo una gran acogida. | SERVICIO ESPECIAL

La cita tuvo una gran acogida. | SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Campo de Cariñena

Aladrén

Aladrén disfrutó el sábado 11 de julio de una magnífica tarde de música con el concierto ofrecido por la Banda de Música de Cosuenda y la Banda de la Sierra de Algairén, que reunieron a numerosos vecinos y visitantes.

La actuación, celebrada al aire libre, permitió disfrutar de un variado repertorio interpretado por los músicos de ambas formaciones, ofreciendo una velada cultural de gran calidad en un ambiente cercano y participativo.

Desde el Ayuntamiento de Aladrén agradecen a la Banda de Música de Cosuenda, a la Banda de la Sierra de Algairén, a su director José Antonio Bellido, así como a todos los músicos, su dedicación y el magnífico concierto que ofrecieron. También agradecen la asistencia del público, cuya participación contribuyó al éxito de esta actividad.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, Aladrén continúa apostando por la cultura y por la colaboración entre municipios para acercar la música y las actividades culturales a vecinos y visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
  3. La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
  4. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  5. Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
  6. Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
  7. Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
  8. El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

La Universidad de Zaragoza acata la sentencia sobre el programa de ayudas Margarita Salas y devolverá las cuotas a los investigadores

La Universidad de Zaragoza acata la sentencia sobre el programa de ayudas Margarita Salas y devolverá las cuotas a los investigadores

China califica de "completa falsedad" las acusaciones de interferencia electoral en EEUU

Daroca celebra del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Daroca celebra del 24 al 26 de julio la XXV Feria Medieval, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Ucrania: nadie gana

Ucrania: nadie gana

La polémica sobre la quiebra del spa de Ranillas llega al salón de plenos: "Las consecuencias pueden ser muy graves"

La polémica sobre la quiebra del spa de Ranillas llega al salón de plenos: "Las consecuencias pueden ser muy graves"

Los veterinarios coinciden: la oruga procesionaria es uno de los mayores peligros para los perros

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Fuendetodos exhibe una reedición de los Caprichos de Goya realizada por el zaragozano Juan M. Moro

Fuendetodos exhibe una reedición de los Caprichos de Goya realizada por el zaragozano Juan M. Moro
Tracking Pixel Contents