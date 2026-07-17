Aladrén celebra una tarde musical con la actuación de las bandas de Cosuenda y Sierra de Algairén

Aladrén disfrutó el sábado 11 de julio de una magnífica tarde de música con el concierto ofrecido por la Banda de Música de Cosuenda y la Banda de la Sierra de Algairén, que reunieron a numerosos vecinos y visitantes.

La actuación, celebrada al aire libre, permitió disfrutar de un variado repertorio interpretado por los músicos de ambas formaciones, ofreciendo una velada cultural de gran calidad en un ambiente cercano y participativo.

Desde el Ayuntamiento de Aladrén agradecen a la Banda de Música de Cosuenda, a la Banda de la Sierra de Algairén, a su director José Antonio Bellido, así como a todos los músicos, su dedicación y el magnífico concierto que ofrecieron. También agradecen la asistencia del público, cuya participación contribuyó al éxito de esta actividad.

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Con iniciativas como esta, Aladrén continúa apostando por la cultura y por la colaboración entre municipios para acercar la música y las actividades culturales a vecinos y visitantes.