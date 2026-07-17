CONCIERTO DE BANDAS
Aladrén celebra una tarde musical con la actuación de las bandas de Cosuenda y Sierra de Algairén
La Crónica de Campo de Cariñena
Aladrén disfrutó el sábado 11 de julio de una magnífica tarde de música con el concierto ofrecido por la Banda de Música de Cosuenda y la Banda de la Sierra de Algairén, que reunieron a numerosos vecinos y visitantes.
La actuación, celebrada al aire libre, permitió disfrutar de un variado repertorio interpretado por los músicos de ambas formaciones, ofreciendo una velada cultural de gran calidad en un ambiente cercano y participativo.
Desde el Ayuntamiento de Aladrén agradecen a la Banda de Música de Cosuenda, a la Banda de la Sierra de Algairén, a su director José Antonio Bellido, así como a todos los músicos, su dedicación y el magnífico concierto que ofrecieron. También agradecen la asistencia del público, cuya participación contribuyó al éxito de esta actividad.
Con iniciativas como esta, Aladrén continúa apostando por la cultura y por la colaboración entre municipios para acercar la música y las actividades culturales a vecinos y visitantes.
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