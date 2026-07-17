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RENOVACIÓN URBANA

Alfamén inicia las obras de mejora en la calle Joaquín Costa y otras vías del casco urbano

La vía estará cerrada al tráfico rodado un par de semanas. | SERVICIO ESPECIAL

La vía estará cerrada al tráfico rodado un par de semanas. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Alfamen

El Ayuntamiento de Alfamén comenzó a mediados del pasado mes de mayo las obras de mejora de la calle Joaquín Costa. La actuación forma parte de la importante intervención que se va a ejecutar en una gran parte del casco urbano y que afecta, además, a las calles Santiago Apóstol, Peral, Moncayo y plaza Constitución. Estas obras se están realizando por fases para no dificultar el tránsito por tan amplia zona.

Estaba previsto que los trabajos en la calle Joaquín Costa finalizasen durante estos días, permaneciendo un par de semanas sin tráfico rodado para no perjudicar la solera de hormigón. Con esta intervención, el consistorio mejora una de las vías con más tránsito de vehículos de la localidad.

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Ese mismo día, la empresa adjudicataria tiene previsto dar comienzo a las obras en la calle Peral. En esta calle ya ha venido trabajando en los preparativos desde hace dos semanas para garantizar el suministro de agua en las viviendas mediante una instalación provisional.

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