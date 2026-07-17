ASOCIACIÓN DE MUJERES
Asociación Casahonda de Cosuenda celebra San Juan con música y bingo para los vecinos
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La Crónica de Campo de Cariñena
Consuenda
Para celebrar el día de San Juan, la Asociación de Mujeres Casahonda de Cosuenda organizó el pasado 26 de junio una velada con música y bingo, donde vendieron bocadillos variados, con gran participación por parte de todos los vecinos.
Además, el sábado 8 de julio, varias mujeres del mismo pueblo pudieron pasar una tarde en Zaragoza, donde merendaron en un restaurante de la ciudad, y asistieron al Teatro Principal para disfrutar de la obra Pijama para seis de Gabino Diego.
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