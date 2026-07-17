Nuevas ayudas municipales en Cariñena para residentes y usuarios del Centro de Mayores

El Ayuntamiento de Cariñena ha puesto en marcha la primera convocatoria municipal de ayudas de carácter social y asistencial destinada a apoyar económicamente a las personas residentes y usuarias del servicio de día del Centro de Mayores José Bribián Sanz, que ocupen una plaza privada y mantengan su residencia efectiva y empadronamiento en el municipio.

La convocatoria cuenta con una dotación anual de 30.000 euros, que se distribuirán en doce mensualidades de 2.500 euros entre las personas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha destacado que esta iniciativa «da cumplimiento al compromiso que adquirimos cuando presentamos el Plan Integral para las Personas Mayores, poniendo en marcha una línea de ayudas destinada a apoyar a las personas residentes y usuarias del Centro de Día con plaza privada, y a contribuir a aliviar el coste del servicio».

Asimismo, el primer edil subraya que «queremos que las personas mayores que han desarrollado su vida en Cariñena sientan el respaldo de su ayuntamiento. Estas ayudas nacen con vocación de continuidad, y reflejan nuestro compromiso con unas políticas sociales que favorezcan el bienestar, la permanencia en el centro y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas».

Por otro lado, las ayudas están dirigidas a las personas residentes o usuarias del Servicio de Día del Centro de Mayores José Bribián Sanz que dispongan de plaza privada, estén empadronadas en Cariñena, se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no mantengan deudas con el ayuntamiento ni estén incursas en las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones. La convocatoria se dirige exclusivamente a las plazas privadas, ya que las plazas concertadas cuentan con un sistema de financiación diferente.

La cuantía que percibirá cada beneficiario se calculará mensualmente en función de la antigüedad del empadronamiento en la localidad, estableciéndose una baremación que va desde los 10 puntos para quienes lleven hasta cinco años empadronados, hasta los 40 puntos para quienes superen los 26 años de residencia. Cada mes, el crédito disponible se repartirá proporcionalmente según la puntuación obtenida, y la ayuda se aplicará directamente como descuento en la factura del servicio.

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La gestión de la convocatoria se realiza a través de Vitalia Home, empresa concesionaria del Centro de Mayores José Bribián Sanz, que actúa como entidad colaboradora del ayuntamiento para la recepción de solicitudes, revisión de la documentación, baremación y aplicación de las ayudas.