El Ayuntamiento de Longares impulsa el acceso a la vivienda para jóvenes con subvenciones

El Ayuntamiento de Longares ha convocado, un año más, las ayudas destinadas a sufragar los gastos de notaría y registro de la propiedad para jóvenes de entre 18 y 39 años que hayan adquirido o tengan previsto adquirir su primera vivienda en el municipio. La convocatoria contempla las escrituras públicas formalizadas entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2026.

Con esta iniciativa, el consistorio busca facilitar el acceso a la vivienda a la población joven, fomentar su arraigo en el municipio, y contribuir a frenar la despoblación mediante el asentamiento de nuevos residentes.

Las subvenciones alcanzarán un máximo de 600 euros para quienes adquieran una vivienda de protección autonómica (VPA), mientras que la ayuda será de hasta 500 euros en el caso de viviendas que no cuenten con esta calificación. La convocatoria fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal celebrado el pasado 2 de julio, y el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas figura que el inmueble constituya la primera vivienda del solicitante, y se destine a residencia habitual y permanente. Asimismo, los beneficiarios deberán mantener en Longares su domicilio habitual, fiscal y el empadronamiento durante los cinco años posteriores a la adquisición.

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El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, destaca que «con estas ayudas buscamos facilitar el acceso a la primera vivienda para favorecer el asentamiento de población y apoyar a los jóvenes que deciden desarrollar su proyecto de vida en su pueblo». Además, el regidor confía en que esta sexta convocatoria consecutiva registre una acogida similar a la de ediciones anteriores, y avanza la intención del ayuntamiento de dar continuidad a esta línea de ayudas en los próximos años.