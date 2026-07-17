UD ALFAMÉN
El campus de fútbol de UD Alfamén reúne a 18 niños para perfeccionar técnica y fomentar valores
La Crónica de Campo de Cariñena
Un total de 18 niños de Alfamén participaron durante la semana del 6 de julio en el campus de fútbol organizado por la UD Alfamén, una actividad que combinó el aprendizaje deportivo con el compañerismo y la diversión.
A lo largo de la semana, los participantes trabajaron los conceptos básicos del fútbol, perfeccionaron diferentes aspectos técnicos y tácticos del juego y, al mismo tiempo, fomentaron valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia.
El campus también sirvió para que los más pequeños estrecharan lazos de amistad y disfrutaran de una experiencia enriquecedora tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Como broche final a cada jornada, los niños pudieron refrescarse con un chapuzón en las piscinas municipales, una actividad muy esperada que puso el punto lúdico a una semana marcada por el deporte y la convivencia.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados