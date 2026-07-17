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El campus de fútbol de UD Alfamén reúne a 18 niños para perfeccionar técnica y fomentar valores

Hasta 18 niños participaron durante la semana del 6 de julio en el campus de fútbol organizado por la UD Alfamén. | SERVICIO ESPECIAL

Hasta 18 niños participaron durante la semana del 6 de julio en el campus de fútbol organizado por la UD Alfamén. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Alfamén

Un total de 18 niños de Alfamén participaron durante la semana del 6 de julio en el campus de fútbol organizado por la UD Alfamén, una actividad que combinó el aprendizaje deportivo con el compañerismo y la diversión.

A lo largo de la semana, los participantes trabajaron los conceptos básicos del fútbol, perfeccionaron diferentes aspectos técnicos y tácticos del juego y, al mismo tiempo, fomentaron valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia.

El campus también sirvió para que los más pequeños estrecharan lazos de amistad y disfrutaran de una experiencia enriquecedora tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Como broche final a cada jornada, los niños pudieron refrescarse con un chapuzón en las piscinas municipales, una actividad muy esperada que puso el punto lúdico a una semana marcada por el deporte y la convivencia.

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