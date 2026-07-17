PREMIO DE PINTURA
Cariñena abre la convocatoria para su XVIII Premio de Pintura con dotación económica
La Crónica de Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Cariñena ha convocado el XVIII Premio de Pintura Ciudad de Cariñena, un certamen ya consolidado en la programación cultural del municipio que tiene como objetivo fomentar la creación artística y apoyar la difusión de las artes plásticas.
La convocatoria está abierta a personas de cualquier nacionalidad y sin límite de edad, salvo quienes obtuvieron el primer o segundo premio en la edición anterior. Cada participante podrá presentar hasta dos obras originales e inéditas, que no hayan sido premiadas previamente ni concurrido a anteriores ediciones del certamen.
El certamen repartirá 2.200 euros en premios, distribuidos en un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 600 euros, dos accésits de 200 euros cada uno y un premio especial de 200 euros destinado a reconocer la mejor obra presentada por un artista local. Las obras galardonadas con el primer y segundo premio pasarán a formar parte de la colección del Ayuntamiento de Cariñena.
El Premio de Pintura Ciudad de Cariñena se ha consolidado como una de las principales iniciativas culturales promovidas por el ayuntamiento para impulsar la creación artística y acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía. En las cuatro últimas ediciones, el primer premio ha recaído en José Manuel Pinilla Fernández, con la obra Oficina vintage (2022); Olga Davó Alonso, con Insondable (2023); Daniel Menéndez Isturiz, con Contaminación (2024); e Isabel Enfedaque Anadón, con Latidos de las Vides (2025).
La temática y la técnica son de libre elección. Además, las obras deberán presentarse sin firmar y cumplir las condiciones establecidas en las bases, tanto en dimensiones como en su preparación para la exposición y valoración por parte del jurado del certamen.
El plazo de presentación de obras permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. Los trabajos podrán entregarse personalmente o remitirse mediante agencia de transporte a las oficinas municipales.
La valoración de las obras correrá a cargo de una comisión integrada por la técnica de Cultura del Ayuntamiento y profesionales vinculados al ámbito de las Bellas Artes. Una vez finalizado el proceso de selección, las obras presentadas formarán parte de una exposición pública, coincidiendo el acto inaugural con la lectura del fallo del jurado.
Las bases completas del certamen y la documentación necesaria para participar pueden consultarse y descargarse a través de la página web del Ayuntamiento de Cariñena (www.carinena.es), donde se encuentra disponible toda la información relativa a la convocatoria.
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